Linea Alta Velocità Napoli-Bari, avviati i fronti di scavo di 7 gallerie sul lotto Telese-Vitulano (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione della nuova Linea AV/AC Napoli-Bari, che rientra tra le opere strategiche del Gruppo FS. Sul lotto Telese – Vitulano sono stati avviati tutti i 16 fronti di scavo delle sette gallerie naturali e delle relative finestre di emergenza. Le gallerie, la cui lunghezza va dai 150 metri agli oltre 2 chilometri, saranno realizzate a canna singola con doppio binario. I lavori sono stati affidati da RFI al Consorzio Telese Scarl (costituito dalla mandataria Ghella insieme a Itinera, Salcef e Coget Impianti) sotto la Direzione Lavori di Italferr, con un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR. Anteprima24.it - Linea Alta Velocità Napoli-Bari, avviati i fronti di scavo di 7 gallerie sul lotto Telese-Vitulano Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’impegno di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione della nuovaAV/AC-Bari, che rientra tra le opere strategiche del Gruppo FS. Sulsono stati avviati tutti i 16didelle settenaturali e delle relative finestre di emergenza. Le, la cui lunghezza va dai 150 metri agli oltre 2 chilometri, saranno realizzate a canna singola con doppio binario. I lavori sono stati affidati da RFI al ConsorzioScarl (costituito dalla mandataria Ghella insieme a Itinera, Salcef e Coget Impianti) sotto la Direzione Lavori di Italferr, con un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Velocità-Bari, avviati i fronti di scavo di 7 gallerie sul lotto Telese-Vitulano; Ferrovie dello Stato cerca personale a: i requisiti richiesti; Ferrovie dello Stato assume assistenti ai lavori per nuovaadvelocità;-Bari: nuovi scavi per l’velocità; Guasti suVelocità Roma-, ritardi fino a 80 minuti; AV Roma-, dopo forti ritardiriattivata con riduzione di velocità; Leggi >>>

Linea AV/AC Napoli-Bari: avviati i lavori di scavo di sette gallerie naturali

(giornaledipuglia.com)

NAPOLI – Prosegue il progetto della linea Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Napoli-Bari, una delle infrastrutture strategiche del Gruppo FS per il potenziamento dei collegamenti ferroviari nel Sud I ...

Ferrovie dello Stato cerca personale a Napoli: i requisiti richiesti

(napolitoday.it)

ll gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca assistenti lavori opere tecnologiche da inserire presso Italferr S.p.A. per la sede di Napoli per il progetto della nuova linea alta velocità/alta ...

Proseguono i lavori per la linea alta capacità tra Napoli e Bari: avviati i cantieri per le gallerie tra Telese e Vitulano

(baritoday.it)

I cantieri sono stati affidati da RFI al Consorzio Telese Scarl (costituito dalla mandataria Ghella insieme a Itinera, Salcef e Coget Impianti) sotto la Direzione Lavori di Italferr, con un investimen ...

Benevento, Alta Velocità Napoli-Bari: potenziale le risorse e i macchinari

(ilmattino.it)

I piloni hanno lasciato spazio agli scheletri in cemento della nuova linea ad Alta Velocità. Lungo la tratta Caserta-Benevento-Grottaminarda-Foggia-Bari è tutto un lavorìo ...