Le critiche del M5s a Nordio in Aula | Vuole continuare a indebolire le intercettazioni? Fate guerra ai magistrati invece che ai criminali

"Le notizie sulle violazioni delle banche dati istituzionali ormai si susseguono. Abbiamo letto dell'hacker che si è introdotto nei dati del ministero della Giustizia, poco dopo è emersa l'enorme inchiesta sul dossieraggio di Milano. Vogliamo sapere dal ministro Nordio se intende assumere personale specializzato e se Vuole continuare a indebolire le intercettazioni, il sequestro degli smartphone e l'utilizzo dei trojan o se finalmente il governo cambierà strada". Lo ha detto la deputata del Movimento 5 stelle, Elisa Scutellà, nel corso del question time alla Camera, rivolgendosi al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Nella replica, la deputata M5s Valentina D'Orso ha detto al ministro che "la sua risposta sembra una resa totale del governo. La cybersicurezza ha un costo, ve lo abbiamo ripetuto decine di volte in occasione dell'approvazione della legge su questo tema.

