L' Argentina ferma due italiani con una bimba nata da maternità surrogata

Mancano pochi minuti alla mezzanotte per il decollo di un aereo della compagnia francese Air France quando arriva l'ordinanza del tribunale della capitale Argentina: una donna Argentina di 28 anni, due cittadini italiani e una bambina di 15 giorni, nata da una gravidanza surrogata, non possono

Maternità surrogata, due italiani fermati all'aeroporto in Argentina: cercavano di tornare in Italia con una neonata

Due cittadini italiani sono stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires mentre cercavano di tornare in Italia con una neonata frutto di una gravidanza surrogata. Lo riferisce oggi il ...

Argentina, due italiani fermati con bimba nata da maternità surrogata. Lui è oncologo

I due hanno ammesso di aver concordato la gravidanza con una donna di Rosario. Non sono in arresto ma per ora non possono lasciare il Paese. L'uomo, secondo la stampa locale, è un oncologo che opera a ...

Due italiani fermati a Buenos Aires con una neonata: il primo caso di maternità surrogata da quando è “reato universale”

(dire.it)

Lo riporta La Nacion. Uno dei dei uomini sarebbe un oncologo di Padova. Fermata anche la madre. Per ora gli indagati sarebbero gli intermediari ...