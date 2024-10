Linkiesta.it - L’appello per destituire Francesca Albanese dal ruolo di relatrice speciale all’Onu

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Chiediamo al governo italiano di intervenire presso la Commissione per i diritti umani dell’Onu per condannare per il suo antisemitismoche oggi presenterà il suo rapporto annuale comeper le Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati e per richiedere la sua destituzione immediata». Questo èrivolto dall’Associazione Setteottobre che sottolinea come la riunione odierna sia l’occasione affinché il governo italiano si allinei alle nette posizioni di condanna già espresse da Francia, Germania, Stati Uniti, contro l’antisemitismo e la faziosità con cuiesercita unche dovrebbe essere al di sopra delle parti, mentre, al contrario, finisce per giustificare il terrorismo.