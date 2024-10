Ladri uccidono cagnolino a calci dopo aver rubato oro e orologi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Furto shock a Viterbo. È avvenuto ieri mattina, martedì 29 ottobre, in pieno giorno. Presumibilmente tra le 9 e le 10, quando l'abitazione presa di mira dai Ladri era temporaneamente senza proprietari all'interno. Stando a quanto finora ricostruito, i malviventi sono entranti nell'appartamento Viterbotoday.it - Ladri uccidono cagnolino a calci dopo aver rubato oro e orologi Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Furto shock a Viterbo. È avvenuto ieri mattina, martedì 29 ottobre, in pieno giorno. Presumibilmente tra le 9 e le 10, quando l'abitazione presa di mira daiera temporaneamente senza proprietari all'interno. Stando a quanto finora ricostruito, i malviventi sono entranti nell'appartamento

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Vigevano, il cane Guendalina è stato ucciso dai ladri durante il furto: il corpo era nel cestello della lavat…; VIGEVANO 07/08/2024: Ladri entrano in casa e uccidono il cane mettendolo nella lavatrice; Ladri tentano un furto in un attico a Roma ma scatta l’allarme: prendono il cane, poi lo lanciano dal…; I ladri uccidono a calci il cane che abbaia. Lo strazio della famiglia bresciana: «Mostri senza pietà»; Cisterna, ladri entrano per rubare e uccidono il cane; I ladri uccidono il cane di casa e lo mettono nella vecchia lavatrice in garage; Leggi >>>

Ladri prendono a sprangate l'anziano cagnolino cieco e sordo

(primatreviglio.it)

La vita di un anziano cagnolino è stata spezzata da un malvivente mentre tentava di mettere a segno un colpo ad Azzano San Paolo.

Napoli, i ladri restituiscono Maui, il cagnolino rubato a una bimba disabile

(informazione.it)

(La Stampa) A riportarlo sono stati gli stessi ladri che lo avevano sottratto dalla sua casa insieme a gioielli per un valore di diverse decine di migliaia di euro. Maui, il cagnolino rubato ...

Cagnolino rubato dai ladri, Miriam riabbraccia il suo Maui: «È il mio migliore amico. Quando me l'hanno riportato ho pianto mezz'ora»

(msn.com)

La storia di Miriam e del suo cagnolino Maui ha fatto il giro d'Italia e dei social. Tutto è avvenuto ad Acerra, in provincia di Napoli, dove alcuni ladri hanno rubato il volpino di Pomerania ...

'Ladri ma onesti',restituito il cane alla bimba disabile

(ansa.it)

quando i ladri hanno chiamato per avvertire di aver lasciato il cagnolino legato nei pressi dell'abitazione. I malviventi hanno telefonato al papà, Rosario Ferraro, che nei giorni scorsi ...