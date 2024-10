Ilnapolista.it - La Spagna femminile messa in crisi dall’Italia, El Pais: “Una squadra piatta che non riesce più a vincere”

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’amichevole di calciotra Italia eè terminata 1-1. Nonostante la Roja, che ricordiamo ha vinto l’ultimo Mondiale lo scorso anno, avesse in campo gran parte delle riserve, il pareggio dell’Italia con Chiara Beccari è arrivato proprio quando la ct Tomé ha inserito alcune delle titolarissime (tra cui Redondo, autrice del gol). Lì c’è stato, paradossalmente, il momento didelle Furie Rosse.in, contro l’Italia pareggiano 1-1 Elnon perdona il nuovo corso di Montse Tomé, che è alla quarta partita consecutiva senza vittorie: LaB,in cui non erano presenti gran parte delle grandi figure di spicco della nazionale, ha avuto difficoltà a bucare la difesa italiana. Laguidata da Tomé ha sofferto poco, ma non è stata nemmeno in grado di finalizzare le occasioni avute.