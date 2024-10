La regione Calabria affronta la violenza di genere con un nuovo protocollo per l’emancipazione delle donne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter affrontare la violenza di genere è un tema cruciale per la società contemporanea. Recentemente, un’importante iniziativa è stata lanciata in Calabria, dove il Consiglio regionale e l’Aterp hanno firmato un protocollo volto a favorire la protezione e l’emancipazione delle donne attraverso l’autonomia abitativa. Questo protocollo rappresenta il primo accordo di questo tipo in Italia e segna un passo significativo verso la realizzazione di politiche concrete e efficaci per combattere questo fenomeno devastante. Il protocollo interistituzionale per la protezione delle donne Durante la riunione che si è tenuta presso gli uffici dell’Aterp nella Cittadella regionale, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha messo in luce l’importanza di provvedimenti tangibili contro la violenza di genere. Gaeta.it - La regione Calabria affronta la violenza di genere con un nuovo protocollo per l’emancipazione delle donne Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterre ladiè un tema cruciale per la società contemporanea. Recentemente, un’importante iniziativa è stata lanciata in, dove il Consiglio regionale e l’Aterp hanno firmato unvolto a favorire la protezione eattraverso l’autonomia abitativa. Questorappresenta il primo accordo di questo tipo in Italia e segna un passo significativo verso la realizzazione di politiche concrete e efficaci per combattere questo fenomeno devastante. Ilinteristituzionale per la protezioneDurante la riunione che si è tenuta presso gli uffici dell’Aterp nella Cittadella regionale, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha messo in luce l’importanza di provvedimenti tangibili contro ladi

