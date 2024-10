"La pasta industriale fa male, se non si cambia morirà il made in Italy". La provocazione di Luigi Diotaiuti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «La pasta italiana fa male, almeno quella prodotta dall'industria. Se non cambia, il made in Italy morirà». La provocazione dello chef lucano Luigi Diotaiuti, in occasione della Giornata Mondiale della pasta, è arrivata alla vigilia del Congresso Internazionale sull’impatto della cucina italiana nel mondo di Maratea. Parole che spingono a una necessaria riflessione sul settore industriale della pasta in Italia. Chi è Luigi Diotaiuti e cosa c'entra con la pasta Luigi Diotaiuti è uno degli "ambasciatori" della cucina italiana e lucana nel mondo: di origini lucane, ha fatto un percorso che lo ha portato ad affermarsi prima in Europa e poi a Washington dove ha aperto il suo ristorante Al Tiramisù nominato uno dei Top 50 Best Italian Restaurant nel Mondo. Gamberorosso.it - "La pasta industriale fa male, se non si cambia morirà il made in Italy". La provocazione di Luigi Diotaiuti Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Laitaliana fa, almeno quella prodotta dall'industria. Se non, ilin». Ladello chef lucano, in occasione della Giornata Mondiale della, è arrivata alla vigilia del Congresso Internazionale sull’impatto della cucina italiana nel mondo di Maratea. Parole che spingono a una necessaria riflessione sul settoredellain Italia. Chi èe cosa c'entra con laè uno degli "ambasciatori" della cucina italiana e lucana nel mondo: di origini lucane, ha fatto un percorso che lo ha portato ad affermarsi prima in Europa e poi a Washington dove ha aperto il suo ristorante Al Tiramisù nominato uno dei Top 50 Best Italian Restaurant nel Mondo.

