Kim in pericolo, sicurezza rafforzata per il leader della Nordcorea

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kim Jong-un in. IlCorea del Nord, il paese più blindato del pianeta, rischia di subire un attentato: per questo l’apparato diche protegge il numero 1 di Pyongyang è stato ulteriormente rafforzato. Il regno eremita teme un attacco alla vita di Kim, secondo le news che filtrano dall’intelligence sudcoreana: i servizi hanno condiviso la valutazione durante un’audizione in Parlamento, come riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap citando i deputati Lee Seong-kweun e Park Sun-won. Jammer sarebbero tra le ‘armi’ in campo a tutela delno, al pari di “sforzi per introdurre apparecchiature per il rilevamento di droni”, mentre a giudicare dalle uscite in pubblico ci sarebbe stata una sorta di ‘promozione’ per la figlia, Kim Ju-ae.