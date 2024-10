Sport.quotidiano.net - Inter, la risposta è giusta: tre gol, clean sheet e -4 dal Napoli

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Per far sì che la ferita del derby d'Italia bruciasse un po' di meno, all'serviva non sbagliare ad Empoli. I giorni di delusione, di analisi, sono terminati una volta messo piede al Castellani. Il 3-0 ha scacciato, almeno per ora, i fantasmi di un primo allungo partenopeo. Restano quattro i punti che distanziano i nerazzurri dalcapolista, a due giornate dallo scontro diretto del Meazza. In mezzo c'è il Venezia, sempre a Milano, contro cui Inzaghi potrebbe attuare quel turnover parzialmente rinviato stasera. Per evitare di allargare la forbice rispetto alla capolista, infatti, il tecnico si è presentato in Toscana con pochi cambi e azzeccando la scelta dell’ultim’ora (rispetto alle indicazioni della vigilia).