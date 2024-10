Quotidiano.net - Il rapper 50 Cent snobba Trump: no a 3 milioni per cantare al comizio di Donald

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Get rich or die tryin'", (diventa ricco o muori provandoci) un modo di dire diventato filosofia di vita per tanti giovani americani, soprattutto per chi vuole emergere dalla povertà . Un detto a cui ilamericano 50è sempre stato fedele, tanto da averlo usato per il suo celebre album d'esordio nel 2003. Oggi però, messi da parte i problemi economici, Curtis James Jackson (il vero nome del) ha tradito il suo "credo": ilha infatti reemente dichiarato di aver rifiutato un'offerta di 3di dollari per esibirsi a undial Madison Square Garden di New York.