Il Napoli visto dal Guardian: “Conte lo ha trasformato, la squadra svagata del post-scudetto non c’è più” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Napoli di Antonio Conte vince a San Siro contro il Milan 2-0. Quando Conte sembra così felice, sai che è tempo che le squadre rivali inizino a preoccuparsi scrive il Guardian, che analizza il match giocato dagli azzurri. Conte ha trasformato il Napoli: l’analisi del Guardian dopo la vittoria contro il Milan Ancora una svolta sorprendente per una squadra che ha chiuso a 41 punti di distanza dalla capolista Inter la scorsa stagione, continua. Poi, il Guardian si concentra sul nuovo corso del Napoli: Conte li ha trasformati: dai peggiori difensori del titolo di tutti i tempi, sono diventati veri e propri condottieri. Al Napoli sono bastati cinque minuti per dimostrare la propria forza. Con il gol di Lukaku, la sintesi dell’inizio di stagione degli azzurri: spavalderia e piccoli dettagli che fanno la differenza. Ilnapolista.it - Il Napoli visto dal Guardian: “Conte lo ha trasformato, la squadra svagata del post-scudetto non c’è più” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildi Antoniovince a San Siro contro il Milan 2-0. Quandosembra così felice, sai che è tempo che le squadre rivali inizino a preoccuparsi scrive il, che analizza il match giocato dagli azzurri.hail: l’analisi deldopo la vittoria contro il Milan Ancora una svolta sorprendente per unache ha chiuso a 41 punti di distanza dalla capolista Inter la scorsa stagione, continua. Poi, ilsi concentra sul nuovo corso delli ha trasformati: dai peggiori difensori del titolo di tutti i tempi, sono diventati veri e propri condottieri. Alsono bastati cinque minuti per dimostrare la propria forza. Con il gol di Lukaku, la sintesi dell’inizio di stagione degli azzurri: spavalderia e piccoli dettagli che fanno la differenza.

Conte dopo Milan-Napoli: "Rimaniamo con i piedi per terra, ma il Napoli non si nasconde", rivivi la diretta

Il Napoli vince ancora e lo fa con una bella prestazione a San Siro contro il Milan: 2-0 il risultato finale grazie al gol di Lukaku dopo pochi minuti e al capolavoro di Kvaratskhelia. La squadra di ...

Napoli, giù la maschera dopo il blitz di Milano. Conte: “Mai stata nostra intenzione nasconderci, ma la nostra è un’annata di rincorsa”

Il successo di San Siro sul Milan ha allungato la striscia vincente degli azzurri. E in città, complice anche il compleanno di Maradona, l’entusiamo cresce ...

Prima GdS - Milan, visto Conte? Il Napoli spacca il Diavolo: in fuga a +7. Attenta Inter

“Milan, visto Conte?”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani: “Il Napoli spacca il Diavolo: in fuga a +7. Che lezione a San Siro ...

Più che un sistema, Conte ha dato al Napoli un’identità: tre le regole da seguire

Antonio Conte e la grande identità che è riuscito a dare al Napoli in poco tempo. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: “Non è frutto del caso vincere e non prendere gol (5 in 9 gare), ...