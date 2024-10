Zonawrestling.net - Hulk Hogan: “Non avevo mai votato in vita mia, la mia prima volta è stata a supporto di Trump”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è un grande sostenitore di Donaldda diversi anni. Per questo motivo non èuna sorpresa la sua apparizione alla Convention nazionale repubblicana e il suo costante sostegno all’ex Presidente durante la campagna elettorale in vista delle elezioni americane. Durante una recente intervista al PBD podcast, adè stato chiesto se avesse mai. Le sue parole “No, lache hoè stato per. Non pensavo fossimo messi così male, nonmai dato peso a chi fosse in carica. Nel 2016 ho iniziato a notare quello che stava succedendo e ho fatto le mie ricerche. Utilizzando internet ho scoperto molte cose veritiere e molte fuorvianti, ma a me non tornava nulla.