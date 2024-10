"Ho una grave malattia, lascio Il Paradiso della Signore". Pietro Genuardi, l'annuncio choc | Guarda (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pietro Genuardi ha annunciato di essere molto malato. L'attore ha svelato ai propri fan di aver scoperto "una patologia grave del sangue". Perciò sarà costretto a prendersi un periodo di riposo lontano dal set de 'Il Paradiso del Signore'. Una pausa necessaria per curarsi dal male che lo affligge. L'attore ha pubblicato un lungo post sui social dove ha spiegato ai suoi followers cosa ha dovuto affrontare in queste settimane. "È trascorso un mese da quando ho incontrato all'inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l'apertura della mostra dedicata al Paradiso delle Signore - ha scritto l'attore dal Policlinico Umberto I di Roma -. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Liberoquotidiano.it - "Ho una grave malattia, lascio Il Paradiso della Signore". Pietro Genuardi, l'annuncio choc | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha annunciato di essere molto malato. L'attore ha svelato ai propri fan di aver scoperto "una patologiadel sangue". Perciò sarà costretto a prendersi un periodo di riposo lontano dal set de 'Ildel'. Una pausa necessaria per curarsi dal male che lo affligge. L'attore ha pubblicato un lungo post sui social dove ha spiegato ai suoi followers cosa ha dovuto affrontare in queste settimane. "È trascorso un mese da quando ho incontrato all'inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l'aperturamostra dedicata aldelle- ha scritto l'attore dal Policlinico Umberto I di Roma -. Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologiadel sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Pietro Genuardi lascia Il paradiso delle signore: "Ho una grave patologia del sangue, sto facendo la chemioterapia"; Pietro Genuardi abbandona Il Paradiso delle Signore: “Ho una malattia grave”. Le sue condizioni; Pietro Genuardi lascia Il Paradiso delle Signore: "Ho una grave malattia"; Pietro Genuardi lascia Il Paradiso delle Signore: “Ho una grave patologia, farò un trapianto”; L'attore Pietro Genuardi: "Ho una grave malattia"; Pietro Genuardi: "Lascio Il paradiso delle signore, grave malattia"; Leggi >>>

Pietro Genuardi malato, l'annuncio choc: «Ho una grave patologia del sangue, lascio "Il Paradiso delle Signore"»

(msn.com)

Pietro Genuardi lascia "Il Paradiso delle Signore" per curarsi. L'attore ha annunciato di aver scoperto «una patologia grave del sangue» e dovrà quindi ...

Pietro Genuardi: “Lascio Il paradiso delle signore, grave malattia”

(msn.com)

Armando Ferraris de Il Paradiso delle Signore, al secolo Pietro Genuardi, lascia il set: colpito da una grave malattia L'articolo Pietro Genuardi: “Lascio Il paradiso delle signore, grave malattia” pr ...

Pietro Genuardi choc: “Ho una grave malattia”. L’attore dice addio al Paradiso delle Signore

(tag24.it)

Pietro Genuardi ha annunciato di avere una grave malattia. Sconvolti colleghi e fan de "Il Paradiso delle Signore".

Pietro Genuardi abbandona Il Paradiso delle Signore: “Ho una malattia grave”. Le sue condizioni

(informazione.it)

Video una grave Video una grave

Una brutta notizia per i fan de Il Paradiso delle Signore, ma non solo. Pietro Genuardi ha condiviso un lungo post su Instagram in cui ha spiegato di aver lasciato il set della serie. Una scelta soffe ...