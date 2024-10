Hezbollah, ok a tregua con Israele a certe condizioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il nuovo segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato che il suo movimento accetterà un cessate il fuoco con Israele, ma a certe condizioni. "Se Israele decide di fermare la guerra, lo accetteremo alle condizioni che ci vanno bene. Finora, nessuna proposta accettabile per Israele e adatta a noi è stata messa in discussione", ha precisato. Quotidiano.net - Hezbollah, ok a tregua con Israele a certe condizioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il nuovo segretario generale di, Naim Qassem, ha annunciato che il suo movimento accetterà un cessate il fuoco con, ma a. "Sedecide di fermare la guerra, lo accetteremo alleche ci vanno bene. Finora, nessuna proposta accettabile pere adatta a noi è stata messa in discussione", ha precisato.

Il nuovo segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato che il suo movimento accetterà un cessate il fuoco con Israele, ma a certe condizioni. "Se Israele decide di fermare la guerra, lo ...

Ci sono vari segnali sulla possibilità di una tregua sul fronte nord, tra Israele e Hezbollah. La finestra di opportunità è limitata ...

