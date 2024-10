Halloween, la festa a Castiglion Fiorentino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Halloween, la festa a Castiglion Fiorentino festa lungo Corso Italia a Castiglion Fiorentino dalle ore 17.00 in poi. Dolcetto o Scherzetto. Anche a Castiglion Fiorentino si festeggia la notte più “terrificante” dell’anno. Domani pomeriggio, dalle 17.00 in poi, è prevista un'attività d’intrattenimento e di animazione per bambini e ragazzi alla palestra degli Scolopi, lungo Corso Italia, organizzato dal comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale e Confcommercio. I bambini che lo vorranno potranno farsi truccare creando così maschere paurosissime che potranno partecipare al concorso "la maschera più terrificante vincerà un premio impressionante”. Nel corso del pomeriggio verranno anche lette storie a tema. "Un pomeriggio dedicato ai nostri bambini con laboratori mostruosi e tanti giochi. Lanazione.it - Halloween, la festa a Castiglion Fiorentino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 –, lalungo Corso Italia adalle ore 17.00 in poi. Dolcetto o Scherzetto. Anche asi festeggia la notte più “terrificante” dell’anno. Domani pomeriggio, dalle 17.00 in poi, è prevista un'attività d’intrattenimento e di animazione per bambini e ragazzi alla palestra degli Scolopi, lungo Corso Italia, organizzato dal comune diin collaborazione con la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale e Confcommercio. I bambini che lo vorranno potranno farsi truccare creando così maschere paurosissime che potranno partecipare al concorso "la maschera più terrificante vincerà un premio impressionante”. Nel corso del pomeriggio verranno anche lette storie a tema. "Un pomeriggio dedicato ai nostri bambini con laboratori mostruosi e tanti giochi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Halloween, la festa a Castiglion Fiorentino; Teatro, Halloween nei boschi, danza e sagra della castagna: cosa fare in questa domenica; Festa di Halloween a Castiglion Fiorentino; Castiglion Fiorentino: dal 24 aprile esposizione di circa quaranta manifesti murali di propaganda politica provenienti dall’Archivio Comunale e riguardanti il periodo della dittatura fascista e le elezioni politiche del 1946 e del 1948; Quattro eventi in quattro location nel 2024 dell’Arezzo Celtic Festival; Halloween ‘da paura’ in Umbria tra party e maschere: gli appuntamenti; Leggi >>>

Halloween, la festa a Castiglion Fiorentino

(lanazione.it)

Festa lungo Corso Italia a Castiglion Fiorentino dalle ore 17.00 in poi.

Halloween arriva in paese e nelle frazioni: il programma delle iniziative

(grossetonotizie.com)

Il programma delle iniziative per Halloween a Castiglione della Pescaia e a Vetulonia, in provincia di Grosseto.

Un Halloween da brividi nel Varesotto: gli appuntamenti da "dolcetto o scherzetto" di giovedì 31 ottobre

(varesenoi.it)

Da Varese a Biandronno, da Laveno Mombello a Golasecca, Cassano Magnago, Gallarate, Morazzone, Castiglione Olona e Lavena Ponte Tresa non mancano gli eventi per vivere la notte più paurosa dell'anno.

Che fare ad Halloween a Varese e nel Varesotto

(varesenews.it)

Feste da paura, travestimenti e spettacoli da brivido celebrano la notte più spaventosa dell'anno tra musica tradizioni e creatività ...