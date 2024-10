Gpa reato universale, due italiani bloccati in Argentina in aeroporto con una neonata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due italiani sono stati bloccati in aeroporto in Argentina mentre provavano a rientrare in Italia con un bambina piccola nata da una Gpa. Per la coppia decretato il divieto di lasciare il Paese. Fanpage.it - Gpa reato universale, due italiani bloccati in Argentina in aeroporto con una neonata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Duesono statiininmentre provavano a rientrare in Italia con un bambina piccola nata da una Gpa. Per la coppia decretato il divieto di lasciare il Paese.

Gpa reato universale, due italiani bloccati in Argentina in aeroporto con una neonata

Due italiani sono stati bloccati in aeroporto in Argentina mentre provavano a rientrare in Italia con un bambina piccola nata da una Gpa ...

Reato universale e gestazione per altri: cosa cambia con la nuova legge?

Esistono due forme di GPA: quella commerciale ... Cosa significa renderla un reato universale La definizione della GPA come “reato universale” significa che chiunque ricorra a questa tecnica ...

GPA reato universale, i Papà per Scelta: “La verità è nei sorrisi dei nostri figli, più potenti di chi urla odio e discriminazione”

"Da oggi i nostri figli verrano considerati frutto di un reato. Chi ha permesso tutto questo deve vergognarsi".

Nel reato universale di gestazione per altri, tutti gli spettri delle destre post-fasciste

Con 84 voti favorevoli e 58 contrari, mercoledì 16 ottobre il Senato ha approvato il disegno di legge n. 824, “Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilit ...