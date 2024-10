Genoa, Gilardino: "Balotelli va tutelato". La decisione sui convocati, quando piò giocare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non è ancora arrivato il momento dell`esordio di Mario Balotelli con la maglia del Genoa. L`attaccante bresciano è tornato in Serie A dopo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non è ancora arrivato il momento dell`esordio di Mario Balotelli con la maglia del. L`attaccante bresciano è tornato in Serie A dopo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Genoa, Gilardino: "Deve essere difficile giocare contro di noi. Balo? Non sarà convocato"; Genoa, le parole di Gilardino sulle condizioni di Ankeye e Norton-Cuffy; Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Adli riposa? In difesa torna Quarta; “Ha il fuoco dentro”. Gilardino ha in mente solo lui | Il Genoa ha scelto la punta da prendere; Gilardino: "Sono ancora dentro al mondo Genoa. Balotelli? Se ha il fuoco dentro può aiutare"; Genoa, Gilardino: "Orgoglio e dignità per uscire da questo momento difficile. Balotelli deve lavorare, non sa…; Leggi >>>

Genoa, Gilardino in confereza: “Balotelli? Ha grande motivazione, per domani non sarà convocato”

(derbyderbyderby.it)

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina.

Genoa, Gilardino: "Orgoglio e dignità per uscire da questo momento difficile. Balotelli deve lavorare, non sarà convocato"

(ilsecoloxix.it)

Genova - Tante assenze, classifica complicata, risultati che non arrivano, società in crisi. Alberto Gilardino non si abbatte. "Rimpianti per essere rimasto al Genoa? Sono orgoglioso di essere l'allen ...

Genoa, Gilardino: "Balotelli va tutelato". La decisione sui convocati, quando piò giocare

(msn.com)

Non è ancora arrivato il momento dell`esordio di Mario Balotelli con la maglia del Genoa. L`attaccante bresciano è tornato in Serie A ...

Genoa, Gilardino annuncia: «Balotelli convocato? Decisione presa, credo nella squadra»

(calcionews24.com)

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina. Tutti i dettagli in merito Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista di Gen ...