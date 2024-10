Francesco Totti e le foto con Marialuisa Jacobelli: “Noemi Bocchi non teme confronti con le altre” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Gente, che immortala Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli che escono separatamente da un hotel ha compromesso per qualche giorno l'immagine di coppia del Pupone con Noemi Bocchi. Esce in questo clima rovente un servizio fotografico sul settimanale Chi, dal titolo "Il nostro amore contro tutti (e tutte)". Fanpage.it - Francesco Totti e le foto con Marialuisa Jacobelli: “Noemi Bocchi non teme confronti con le altre” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un serviziografico pubblicato dal settimanale Gente, che immortalache escono separatamente da un hotel ha compromesso per qualche giorno l'immagine di coppia del Pupone con Noemi. Esce in questo clima rovente un serviziografico sul settimanale Chi, dal titolo "Il nostro amore contro tutti (e tutte)".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Francesco Totti e le foto con Marialuisa Jacobelli: "Noemi Bocchi non teme confronti con le altre"; Francesco Totti e Noemi Bocchi “più innamorati che mai” dopo le indiscrezioni su Marialuisa Jacobelli; Totti e Marialuisa Jacobelli, ecco le foto in hotel. Lui in scooter (con amico), lei in un sexy completo nero; Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, le foto fuori da un hotel e la presunta relazione; Totti, le foto dell'incontro (segreto) con Maria Luisa: un'ora in albergo, poi le parole di lei; Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, la conferma del flirt e la reazione di Ilary Blasi; Leggi >>>

Francesco Totti e il flirt con Marialuisa Jacobelli, la (strana) reazione di Noemi Bocchi a Miami: «Intesa evidente»

(leggo.it)

La storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti continua a far parlare, infatti la coppia è stata recentemente protagonista della cronaca rosa dopo uno scoop del settimanale ...

Totti e Noemi Bocchi ancora insieme, le foto di 'Chi' smentiscono la presunta liason con Marialuisa Jacobelli

(adnkronos.com)

Il settimanale 'Chi' ha immortalato Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami in Florida. Le foto, in esclusiva, potrebbero mettere a tacere i rumors sul presunto tradimento di Francesco Totti con ...

Le foto dell’incontro tra Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli

(tpi.it)

Le foto pubblicate dal settimanale Gente ricostruiscono in modo dettagliato l’incontro segreto tra Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli, la quale, successivamente, sempre alla rivista avrebbe ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi, smentita la crisi dopo il ‘tradimento’ con Maria Jacobelli/ Foto e retroscena

(ilsussidiario.net)

Francesco Totti e Noemi Bocchi crisi smentita su presunto tradimento con Marialuisa Jacobelli? Spuntano foto e retroscena ma qualcosa non torna ...