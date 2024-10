Ex Inter, il crollo di Zhang in Cina: in 4 anni persi 14 miliardi di patrimonio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non si arresta la discesa di Zhang Jindong, padre dell`ex presidente dell`Inter Steven Zhang: nella classifica degli uomini più ricchi della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non si arresta la discesa diJindong, padre dell`ex presidente dell`Steven: nella classifica degli uomini più ricchi della

Ex Inter, il crollo di Zhang in Cina: in 4 anni persi 14 miliardi di patrimonio

Non si arresta la discesa di Zhang Jindong, padre dell`ex presidente dell`Inter Steven Zhang: nella classifica degli uomini più ricchi della Cina stilata da Hurun,.

Cina, il crollo di Zhang Jindong: persi 14 miliardi in 4 anni

Continua il crollo economico di Zhang Jindong, padre dell'ex proprietario dell'Inter Steven: in 4 anni persi 14 miliardi di patrimonio ...

Riappare Zhang: debiti mai pagati per 300 milioni, l’Inter si espone così

Perché il nome dell’ex presidente viene citato nell’ultimo bilancio della società? MILANO - Nonostante siano trascorsi più di cinque mesi da quando Steven Zhang non è più il presidente dell’Inter, la ...

Creditori contro Zhang, l’Inter: «Validi motivi per vincere la causa sullo stipendio»

Continua lo scontro legale tra China Construction Bank Asia e Steven Zhang, dopo che l’ormai ex presidente dell’Inter non ha ripagato un debito da oltre 300 milioni nei confronti della banca asiatica ...