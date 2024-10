Emily in Paris 5, Lucas Bravo frustrato dal ruolo di Gabriel: "Sul set non abbiamo libertà" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'interprete di Gabriel non si diverte più sul set della serie Netflix con Lily Collins e dichiara apertamente tutta la sua frustazione. Lucas Bravo non è più convinto di proseguire la sua partecipazione alla serie Emily in Paris perché non si diverte più. L'interprete dell'affascinante chef Gabriel si è lamentato apertamente della scarsa libertà sul set della serie Netflix creata da Darren Star in un'intervista con IndieWire in cui spiega: "Il 'sexy chef' era parte integrante di me nella prima stagione, poi' ci siamo allontanati stagione dopo stagione a causa delle scelte che fa e della direzione che gli fanno prendere. Non sono mai stato così lontano da lui". Bravo ha riflettuto sul fatto che nella prima stagione "c'era molto di me Movieplayer.it - Emily in Paris 5, Lucas Bravo frustrato dal ruolo di Gabriel: "Sul set non abbiamo libertà" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'interprete dinon si diverte più sul set della serie Netflix con Lily Collins e dichiara apertamente tutta la sua frustazione.non è più convinto di proseguire la sua partecipazione alla serieinperché non si diverte più. L'interprete dell'affascinante chefsi è lamentato apertamente della scarsasul set della serie Netflix creata da Darren Star in un'intervista con IndieWire in cui spiega: "Il 'sexy chef' era parte integrante di me nella prima stagione, poi' ci siamo allontanati stagione dopo stagione a causa delle scelte che fa e della direzione che gli fanno prendere. Non sono mai stato così lontano da lui".ha riflettuto sul fatto che nella prima stagione "c'era molto di me

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Emily in Paris 5, Lucas Bravo frustrato dal ruolo di Gabriel: "Sul set non abbiamo libertà"; “Emily in Paris 4”: per Lucas Bravo il finale della serie dovrebbe chiudere con un “rapporto a tre”; Emily in Paris: Secondo Lucas Bravo la serie dovrebbe concludersi con una "cosa a tre"; Una serie come "Emily in Paris" ormai è più dannosa che brutta; Tony Effe in Emily in Paris 4: "Cose che non avremmo mai pensato di vedere". Ma è un montaggio; Emily in Paris 4, trailer e poster della nuova stagione; Leggi >>>

Emily in Paris 5, Lucas Bravo frustrato dal ruolo di Gabriel: "Sul set non abbiamo libertà"

(msn.com)

Lucas Bravo non è più convinto di proseguire la sua partecipazione alla serie Emily in Paris perché non si diverte più. L'interprete dell'affascinante chef Gabriel si è lamentato apertamente della sca ...

Emily in Paris 5, questa star non è sicura di voler tornare: 'Non è più divertente'

(serial.everyeye.it)

Mentre promuoveva il film poliziesco di Mélanie Laurent "Freedom", Lucas Bravo ha dichiarato a IndieWire che, sebbene sia debitore di "Emily in Paris" per aver segnato il suo ruolo rivelazione come lo ...

Lucas Bravo Questions His ‘Emily In Paris' Season 5 Return, Feels "Frustrated" Playing Gabriel As It's "Not Fun Anymore": "We Don't Have Much Liberty On Set"

(msn.com)

Lucas Bravo is questioning if he wants to continue being part of Emily in Paris and acknowledges playing Gabriel ... “It makes me question if I want to be part of Season 5 […] because my contract ends ...

Lucas Bravo Is Rethinking Returning for ‘Emily in Paris’ Season 5: It’s ‘Not Fun Anymore’

(uk.news.yahoo.com)

Lucas Bravo is questioning how much freedom he has on “Emily in Paris” – and whether or not he wants to ... “It makes me question if I want to be part of Season 5 […] because my contract ends at ...