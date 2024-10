Domenica al museo, ingressi gratis a Milano e in Lombardia il 3 novembre 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da Milano a Monza, da Pavia a Sondrio, Domenica 3 novembre 2024 torna in Lombardia l’appuntamento con “Domenica al museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette l’accesso gratuito, ogni prima Domenica del mese, a musei e parchi archeologici statali. Oltre alla prima Domenica di novembre, anche lunedì 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, sarà possibile entrare gratuitamente nei siti che aderiscono. Durante il ponte di Ognissanti, il 1° e il 2 novembre, le visite rimarranno a pagamento, mentre il 3 e il 4 novembre l’ingresso sarà libero. Gli orari di apertura non subiranno variazioni rispetto alle altre domeniche, ma per alcuni musei sarà necessaria la prenotazione. Ilgiorno.it - Domenica al museo, ingressi gratis a Milano e in Lombardia il 3 novembre 2024 Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Daa Monza, da Pavia a Sondrio,torna inl’appuntamento con “al”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che permette l’accesso gratuito, ogni primadel mese, a musei e parchi archeologici statali. Oltre alla primadi, anche lunedì 4, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, sarà possibile entrare gratuitamente nei siti che aderiscono. Durante il ponte di Ognissanti, il 1° e il 2, le visite rimarranno a pagamento, mentre il 3 e il 4l’ingresso sarà libero. Gli orari di apertura non subiranno variazioni rispetto alle altre domeniche, ma per alcuni musei sarà necessaria la prenotazione.

