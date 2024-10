Decimo campionato mondiale Pizza Doc: a Capaccio Paestum oltre 30 paesi in gara (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna l’attesissimo campionato mondiale Pizza DOC, giunto alla sua decima edizione, che quest’anno vedrà la partecipazione di Pizzaioli provenienti da oltre 30 paesi. L’evento, tra i più importanti al mondo per la categoria, si svolgerà dal 12 al 14 novembre negli spazi del NEXT - Nuova Salernotoday.it - Decimo campionato mondiale Pizza Doc: a Capaccio Paestum oltre 30 paesi in gara Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Torna l’attesissimoDOC, giunto alla sua decima edizione, che quest’anno vedrà la partecipazione diioli provenienti da30. L’evento, tra i più importanti al mondo per la categoria, si svolgerà dal 12 al 14 novembre negli spazi del NEXT - Nuova

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:DOC con oltre 30 Paesi rappresentati; Pizzaioli da 30 nazioni si sfideranno a Paestum per ildella: Donnarumma sempre nella Top 10;diPiccante, a Scalea competizione e spazio a sociale e inclusione;della2024. Classifica Girone A: 1°Scalo; Ai mondiali dellac'era anche Hasan del Gran Fuoco: per lui 3° posto per lapiù larga; Leggi >>>

Decimo campionato mondiale Pizza Doc: a Capaccio Paestum oltre 30 paesi in gara

(salernotoday.it)

Dal 12 al 14 novembre nel Next di Capaccio Paestum tra gare, degustazioni, e incontri sul mondo pizza ...

Decimo Campionato Mondiale Pizza DOC con oltre 30 Paesi rappresentati

(marigliano.net)

CAPACCIO – Da martedì 12 a giovedì 14 novembre 2024 torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. La decima edizione del Campionato, uno degli eventi più importanti e sentiti del Mondo Pizza, si terrà all’i ...

Pizzaioli da 30 nazioni si sfideranno a Paestum per il decimo Campionato Mondiale Pizza DOC

(blogsicilia.it)

Da martedì 12 a giovedì 14 novembre 2024 torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. La decima edizione del Campionato, uno degli eventi più importanti e sentiti del Mondo Pizza, si […] ...

Dal 12 al 14 novembre a Paestum il Campionato mondiale pizza Doc

(askanews.it)

Roma, 29 ott. (askanews) – Da martedì 12 a giovedì 14 novembre 2024 torna il Campionato Mondiale Pizza DOC. La decima edizione del Campionato si terrà all’interno degli spazi del NEXT – Nuova Esposizi ...