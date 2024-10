Costacurta: «Inter, calo di concentrazione è normale. Difficile vincere ancora» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al termine della gara tra Milan e Napoli, negli studi di Sky Sport oltre all’analisti del post partita, si è tornato a parlare anche della partita tra Inter e Napoli. Questo il commento di Billy Costacurta. ERRORI – Billy Costacurta, storico calciatore del Milan e ora opinionista per Sky Sport, al termine della sconfitta dei rossoneri contro il Napoli in Serie A, ha commentato la vittoria di Antonio Conte. Tra i temi toccati negli studi, anche un passaggio sul derby d’Italia tra Inter e Juventus. Queste le sue parole: «Nel corso dell’anno è fondamentale avere la concentrazione, dopo è normale ci possa essere qualche calo. Può capitare che dopo un raggiungimento come la seconda stella ci possa essere meno concentrazione. Questa è la storia di chi vince. Difficile rivincere il campionato. L’allenatore può Intervenire, Intervengono tutti». Inter-news.it - Costacurta: «Inter, calo di concentrazione è normale. Difficile vincere ancora» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al termine della gara tra Milan e Napoli, negli studi di Sky Sport oltre all’analisti del post partita, si è tornato a parlare anche della partita trae Napoli. Questo il commento di Billy. ERRORI – Billy, storico calciatore del Milan e ora opinionista per Sky Sport, al termine della sconfitta dei rossoneri contro il Napoli in Serie A, ha commentato la vittoria di Antonio Conte. Tra i temi toccati negli studi, anche un passaggio sul derby d’Italia trae Juventus. Queste le sue parole: «Nel corso dell’anno è fondamentale avere la, dopo èci possa essere qualche. Può capitare che dopo un raggiungimento come la seconda stella ci possa essere meno. Questa è la storia di chi vince.riil campionato. L’allenatore puòvenire,vengono tutti».

Billy Costacurta, al termine della vittoria del Napoli sul Milan, ha parlato anche della fuga scudetto e del percorso dell'Inter.

