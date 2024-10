Consulta, un’altra fumata nera: nulla di fatto sull’elezione del nuovo giudice (Di mercoledì 30 ottobre 2024) fumata nera, come previsto. nulla di fatto sull’elezione di un giudice della Corte Costituzionale. Nella seduta comune del Parlamento sono state 339 le schede bianche, 9 i voti dispersi, 14 le schede nulle e nessun astenuto. A votare sono stati 362 parlamentari, ma senza un accordo l’elezione del giudice della Consulta è ancora una volta rimandato. Elezione giudice della Consulta, ancora una fumata nera Quello di oggi era il nono tentativo di eleggere il successore di Silvana Sciarra. Sfumato ancora una volta. Da decidere, ora, in quale data si svolgerà il decimo scrutinio alla Camera in seduta comune. Le trattative tra le forze politiche sono ferme e si ipotizza anche un rinvio a dicembre, quando ci sarà la scadenza del mandato anche per altri tre giudici costituzionali. Lanotiziagiornale.it - Consulta, un’altra fumata nera: nulla di fatto sull’elezione del nuovo giudice Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), come previsto.didi undella Corte Costituzionale. Nella seduta comune del Parlamento sono state 339 le schede bianche, 9 i voti dispersi, 14 le schede nulle e nessun astenuto. A votare sono stati 362 parlamentari, ma senza un accordo l’elezione deldellaè ancora una volta rimandato. Elezionedella, ancora unaQuello di oggi era il nono tentativo di eleggere il successore di Silvana Sciarra. Sfumato ancora una volta. Da decidere, ora, in quale data si svolgerà il decimo scrutinio alla Camera in seduta comune. Le trattative tra le forze politiche sono ferme e si ipotizza anche un rinvio a dicembre, quando ci sarà la scadenza del mandato anche per altri tre giudici costituzionali.

