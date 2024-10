Cittadella-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Sampdoria, match dello stadio Tombolato valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli uomini guidati da mister Alessandro Dal Canto vogliono centrare la loro prima vittoria tra le mura amiche sotto la nuova gestione, ma non sarà facile battere una delle squadre con l’organico migliore del torneo. Cittadella-Sampdoria, come seguire il match La squadra blucerchiata di Andrea Sottil, dal suo canto, deve ancora risalire diverse posizioni in classifica e per questo ha bisogno di fare punti anche in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Tombolato valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini guidati da mister Alessandro Dal Canto vogliono centrare la loro prima vittoria tra le mura amiche sotto la nuova gestione, ma non sarà facile battere una delle squadre con l’organico migliore del torneo., come seguire il match La squadra blucerchiata di Andrea Sottil, dal suo canto, deve ancora risalire diverse posizioni in classifica e per questo ha bisogno di fare punti anche in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.

