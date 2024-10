Cina: organizzazione esprime “grande rammarico” per decisione UE di dazi su EV nazionali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pechino, 30 ott – (Xinhua) – La Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici oggi ha espresso “grande rammarico” a nome dell’industria automobilistica cinese per la decisione della Commissione europea di imporre dazi antisovvenzioni sui veicoli elettrici (EV) provenienti dalla Cina. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: organizzazione esprime “grande rammarico” per decisione UE di dazi su EV nazionali Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Pechino, 30 ott – (Xinhua) – La Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici oggi ha espresso “” a nome dell’industria automobilistica cinese per ladella Commissione europea di imporreantisovvenzioni sui veicoli elettrici (EV) provenienti dalla. (Xin) Agenzia Xinhua

