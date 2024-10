Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno insieme? Il pranzo ‘segreto’ sul lago di Como

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano, 30 ottobre 2024 – Nuovo amore per? L’imprenditrice digitale sta davvero frequentando, figlio 41enne dell'imprenditore italiano Marco? Di certo, al momento, c’è solo una cena, a Villa d’Este, suldi. A paparazzare i due giovani, lunedì 28 ottobre, è stata la rivista ‘Chi’, che ha pubblicato le fotografie sul nuovo numero del settimanale in edicola. Stando a quanto riporta la rivista,sarebbero arrivatisulla stessa auto per pranzare da soli e poi sarebbero rimasti a lungo a chiacchierare, senza mai lasciare la terrazza della Villa. Il settimanale ha svelato che intorno a loro “c’erano solo turisti stranieri, ma i due hanno cercato in ogni caso un luogo riparato. Parlavano, si avvicinavano, guardavano i telefonini, ridevano”.