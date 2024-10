Iodonna.it - Capelli più morbidi, lucenti e luminosi? I segreti per averli non sono appannaggio solo dei parrucchieri, anzi. Ecco 5 buone abitudini

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Avere deiluminosi e lucente a casa non è impossibile. È tutta questione di, cinque per la precisione. Lavarli con acqua tiepida Mai usare quella bollente. Meglio tiepida, così da non stressare troppo il capello. Volendo, a fine lavaggio, si può fare l’ultimo risciacquo con acqua fredda. Leggi anche ›più luminosi? Quattroda seguire a casa Fare dei micromassaggi sul cuoio capelluto Durante il lavaggio è utile fare un micromassaggio sul cuoio capelluto. Si usano i polpastrelli e non le unghie, così da evitare escoriazioni. Scegliere un asciugamano in microfibra L’asciugamano andrebbe avvolto come un turbante così da assorbire lentamente l’acqua in eccesso e sarebbe meglio scegliere la microfibra invece del cotone.