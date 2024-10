Campagna dei Carabinieri contro truffe ad anziani “Bilancio positivo, denunce in aumento” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Positivi i primi risultati della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani, lanciata dall’Arma dei Carabinieri il 10 luglio scorso, che ha visto protagonista – quale testimonial – il celebre attore Lino Banfi, il “Nonno d’Italia”. Il video, divenuto in poco tempo virale, si legge in una nota del Comando Generale, ha consentito all’Arma di “entrare nelle case degli italiani” per fornire rassicurazione sociale, vicinanza e rafforzare ulteriormente il secolare rapporto di fiducia tra l’Istituzione ed il cittadino. L’iniziativa, nata per contrastare un fenomeno in preoccupante crescita, ha già raccolto significativi risultati a pochi mesi dal suo avvio. La popolazione over comincia a riconoscere gli inganni, sottolinea la nota. Unlimitednews.it - Campagna dei Carabinieri contro truffe ad anziani “Bilancio positivo, denunce in aumento” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Positivi i primi risultati dellanazionaleleagli, lanciata dall’Arma deiil 10 luglio scorso, che ha visto protagonista – quale testimonial – il celebre attore Lino Banfi, il “Nonno d’Italia”. Il video, divenuto in poco tempo virale, si legge in una nota del Comando Generale, ha consentito all’Arma di “entrare nelle case degli italiani” per fornire rassicurazione sociale, vicinanza e rafforzare ulteriormente il secolare rapporto di fiducia tra l’Istituzione ed il cittadino. L’iniziativa, nata per contrastare un fenomeno in preoccupante crescita, ha già raccolto significativi risultati a pochi mesi dal suo avvio. La popolazione over comincia a riconoscere gli inganni, sottolinea la nota.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani, segnalazioni in crescita; Proteggere gli anziani dalle truffe: incontri informativi dei carabinieri in provincia di Catania; Carabinieri nel controllo del territorio e campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani; Fidenza. Campagna di sensibilizzazione contro le truffe: i Carabinieri spiegano come prevenirle; Campagna di sensibilizzazione contro le truffe: i Carabinieri spiegano come prevenirle; Carabinieri in chiesa per prevenire le truffe agli anziani; Leggi >>>

Campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani, segnalazioni in crescita

(tg24.sky.it)

Sono positivi i primi risultati della campagna nazionale contro le truffe agli anziani lanciata dall’Arma dei Carabinieri il 10 luglio 2024. Protagonista della campagna in qualità di testimonial ...

Campagna dei Carabinieri contro truffe ad anziani “Bilancio positivo, denunce in aumento”

(msn.com)

ROMA (ITALPRESS) – Positivi i primi risultati della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, lanciata dall’Arma dei Carabinieri il 10 luglio scorso, che ha visto protagonista – quale testimon ...

Truffe agli anziani, oltre 40mila denunce e 1.400 arresti: il bilancio della campagna dei Carabinieri

(msn.com)

Tre mesi fa, l’Arma dei Carabinieri ha lanciato un’importante campagna nazionale per contrastare il fenomeno delle truffe a danno degli anziani, un problema in crescita che minaccia ...

VIDEO | Truffe agli anziani, il video di Lino Banfi è virale: “Hanno telefonato anche a me”

(dire.it)

Positivi i primi risultati della campagna nazionale lanciata dall'Arma dei Carabinieri che ha come protagonista il 'nonno d'Italia' ...