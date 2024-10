Cade dal balcone a Piacenza, supertestimone sull’ex della 13enne: “Le diceva: ‘Stai con me o mi faccio male'” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A dare una svolta alle indagini relative alla morte della 13enne caduta dal balcone a Piacenza, il racconto di un supertestimone che ha raccontato agli inquirenti alcuni dettagli che hanno portato al fermo dell'ex fidanzatino 15enne della vittima. L'accusa è di omicidio volontario. Secondo il racconto, il ragazzo minacciava di compiere atti di autolesionismo se la 13enne lo avesse lasciato. Fanpage.it - Cade dal balcone a Piacenza, supertestimone sull’ex della 13enne: “Le diceva: ‘Stai con me o mi faccio male'” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A dare una svolta alle indagini relative alla mortecaduta dal, il racconto di unche ha raccontato agli inquirenti alcuni dettagli che hanno portato al fermo dell'ex fidanzatino 15ennevittima. L'accusa è di omicidio volontario. Secondo il racconto, il ragazzo minacciava di compiere atti di autolesionismo se lalo avesse lasciato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cade dal balcone a Piacenza, supertestimone sull'ex della 13enne: "Le diceva: 'Stai con me o mi faccio male'"; Cade dal balcone, 13enne morta a Piacenza: il fidanzato indagato per omicidio volontario; Tredicenne caduta dal balcone a Piacenza: indagato il fidanzato per omicidio volontario; Omicidio Piacenza, 13enne morta dopo la caduta dal balcone: fermato il fidanzato, la reazione della madre; Piacenza 13enne, cade dal tetto di casa: il fidanzatino è indagato per omicidio volontario; Cosa sappiamo sul caso della 13enne caduta dal balcone a Piacenza; Leggi >>>

Cade dal balcone a Piacenza, supertestimone sull’ex della 13enne: “Le diceva: ‘Stai con me o mi faccio male'”

(fanpage.it)

A dare una svolta alle indagini relative alla morte della 13enne caduta dal balcone a Piacenza, il racconto di un supertestimone che ha raccontato agli ...

Tredicenne cade dal balcone, oggi e domani l’autopsia. L’avvocata: “Ex incastrato da certificati medici”

(msn.com)

Saranno effettuati oggi, lunedì 28 ottobre, e domani i primi accertamenti autoptici sul corpo della 13enne caduta dal balcone a Piacenza ...

Cade dal balcone, 13enne morta a Piacenza: il fidanzato indagato per omicidio volontario

(msn.com)

Piacenza si è svegliata nell'angoscia questa mattina, una comunità sconvolta dopo la morte di una ragazzina di origine albanese, 13 anni da compiere, studentessa di liceo, precipitata dal balcone di c ...

13enne cade dal balcone a Piacenza, la sorella contro l’ex: “Dopo il delitto è andato al bar”

(youmedia.fanpage.it)

La sorella maggiore della 13enne caduta dal balcone a Piacenza ha puntato il dito contro l’ex fidanzato 15enne ora indagato per omicidio volontario, sostenendo che il giovane avesse già picchiato la ...