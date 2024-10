Caccia ai buoni da paura: l’iniziativa dei commercianti di Chieti uniti ad Halloween (Di mercoledì 30 ottobre 2024) buoni e sconti pazzeschi attendono i clienti che ad Halloween, quindi nella giornata del 31 ottobre, parteciperanno alla singolare iniziativa promossa dai commercianti di Chieti: “Caccia ai buoni da paura”.Il format, nato dall’idea di un’esercente, Federica D'Ippolto, titolare del salone Chietitoday.it - Caccia ai buoni da paura: l’iniziativa dei commercianti di Chieti uniti ad Halloween Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)e sconti pazzeschi attendono i clienti che ad, quindi nella giornata del 31 ottobre, parteciperanno alla singolare iniziativa promossa daidi: “aida”.Il format, nato dall’idea di un’esercente, Federica D'Ippolto, titolare del salone

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:aida: l’iniziativa dei commercianti di Chieti uniti ad Halloween; Halloween, adi fantasmi nei parchi a tema Horror, scherzi, mostri e streghe, quando laè divertente; Grosseto,per un ex calciatore del Grifone assalito da un grosso cinghiale; Storia. Laalle streghe? È figlia del Rinascimento; Animali “”, ma ora ci fanno: dai cervi agli uccelli attacchi in aumento; Lanegata dell’islam; Leggi >>>

Come funziona il cervello degli appassionati di horror, che si divertono ad aver paura

(wired.it)

Le neuroscienze spiegano perché per alcuni di noi le esperienze spaventose (vissute in sicurezza) sono irresistibili ...

Colpo al bancomat, caccia ai malviventi

(teletruria.it)

Paura alla periferia di Sansepolcro. Questa notte, poco dopo le tre, è stato fatto saltare lo sportello bancomat collocato presso l’area di servizio Piccini. Per compiere il colpo, i malviventi hanno ...

E' in corso la caccia ai renitenti alla leva in Ucraina

(peacelink.it)

Ciò che colpisce in questa situazione è il clima di paura e tensione che si sta diffondendo tra la popolazione civile. Mentre la guerra in Ucraina si intensifica, cresce bisogno di nuove reclute. La ...

"Siamo a un passo dalla caccia all'ebreo". Ora le manifestazioni antisemite fanno paura

(msn.com)

Siamo a un passo dalla caccia all’ebreo e da atti di aperta ... Purtroppo più volte a sinistra si è strizzato l'occhio ai fiancheggiatori di Hamas". Già nel luglio scorso, grazie alla ...