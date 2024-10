Bisogna ragionare partita per partita, parla Sestu (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il direttore sportivo del Piacenza, Alessio Sestu, ha parlato nel post partita della dura sconfitta di Ravenna: "Il risultato è stato chiaro, ora dobbiamo solo abbassare la testa e lavorare duramente. La classifica? In questo momento dobbiamo ragionare partita dopo partita, ritengo che questa Ilpiacenza.it - Bisogna ragionare partita per partita, parla Sestu Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il direttore sportivo del Piacenza, Alessio, hato nel postdella dura sconfitta di Ravenna: "Il risultato è stato chiaro, ora dobbiamo solo abbassare la testa e lavorare duramente. La classifica? In questo momento dobbiamodopo, ritengo che questa

Young Boys-Inter, Inzaghi: “Dobbiamo pensare solo a questa partita”

Dobbiamo ragionare partita per partita. In questa stagione lo Young Boys ... Se pensiamo che su questi campi bisogna vincere sempre con 3-4 gol di scarto non è possibile. Mi prendo la grande vittoria ...

Champions: Inzaghi, non dobbiamo pensare alla Juve

Non ci dobbiamo pensare, vogliamo ragionare partita dopo partita ... domenica hanno vinto e bisogna fare molta attenzione”. Alla vigilia della sfida di Champions contro lo Young Boys, il ...

"Vogliamo ragionare partita per partita. Affrontiamo una squadra che ha dominato lo scorso campionato e ha avuto qualche problema iniziale. E' una squadra fisica e che fa le coppe da un po' di anni.

Inzaghi: «Dovevamo chiudere la partita: la rabbia e la delusione sono legittime»

(calcionews24.com)

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa contro la Juve Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto dall’Inte ...