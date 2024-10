Autobus urta due donne in piazza San Marco. Restano bloccate contro il muro di un palazzo, salvate (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Momenti di paura in piazza San Marco a Firenze. Intorno alle ore 18:30 un Autobus che stava svoltando verso piazza Indipendenza ha urtato due donne che si trovavano sul marciapiede. Le donne sono rimaste bloccate tra il mezzo e il muro. Una donna è stata liberata quasi subito ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Un’altra donna, 70 anni, è stata liberata dai vigili del fuoco con l’utilizzo di cuscini di sollevamento. La donna risultava cosciente, è stata poi consegnata al personale sanitario. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Disagi per il traffico. Molti Autobus sono rimasti incolonnati in piazza San Marzo a causa della chiusura forzata del tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso alle due donne coinvolte. Sul posto è stata inviata anche una autogru dei vigili del fuoco fatta poi rientrare. Lanazione.it - Autobus urta due donne in piazza San Marco. Restano bloccate contro il muro di un palazzo, salvate Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Momenti di paura inSana Firenze. Intorno alle ore 18:30 unche stava svoltando versoIndipendenza hato dueche si trovavano sul marciapiede. Lesono rimastetra il mezzo e il. Una donna è stata liberata quasi subito ed è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Un’altra donna, 70 anni, è stata liberata dai vigili del fuoco con l’utilizzo di cuscini di sollevamento. La donna risultava cosciente, è stata poi consegnata al personale sanitario. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Disagi per il traffico. Moltisono rimasti incolonnati inSan Marzo a causa della chiusura forzata del tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso alle duecoinvolte. Sul posto è stata inviata anche una autogru dei vigili del fuoco fatta poi rientrare.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Firenze, busin piazza San Marco e le stringe al muro: salvate dai vigili del fuoco; Camionundi linea sulla statale del Brennero, feritepasseggere;un pedone a Bomporto; Incidente a Ivrea: buspensilina che si inclina e deve essere chiusa; Scooteruna Mercedes in via Scacciano, muore un trentenne;stringe la curva eun’auto; Leggi >>>

Firenze, bus urta due donne in piazza San Marco e le blocca al muro: salvate dai vigili del fuoco

(corrierefiorentino.corriere.it)

Le due donne sono state liberate, hanno preso un grande spavento ma stanno bene, fanno sapere da Autolinee Toscane ...

Violenza sull'autobus, spinge la dipendente che controlla i biglietti: beccato dalla guardia giurata

(ilgazzettino.it)

PORDENONE - Il passeggero doveva affrontare un normalissimo controllo, come ce ne sono a decine ogni giorno. Il controllore, una dipendente donna di Atap, stava semplicemente facendo il ...

Aggredisce due donne a Novi, ventiquattrenne ai domiciliari

(ansa.it)

Ha 24 anni il giovane arrestato dai Carabinieri per aggressioni a 2 donne a Novi Ligure (Alessandria ... i carabinieri hanno ricostruito l'intera dinamica delle due aggressioni.

Autobus Atb frena di colpo, sei donne cadono e restano ferite: sono in ospedale. Tra loro anche due bambine

(bergamo.corriere.it)

Ha riportato lievi ferite anche un uomo, che è stato medicato sul posto dal personale del 118, che ha mandato tre ambulanze e un'automedica. Secondo l'Atb l'autista ha dovuto frenare di colpo per dare ...