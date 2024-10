Atti vandalici e furto di cavi elettrici nella piscina comunale di Calimera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Calimera - Nuova incursione nei giorni scorsi all’interno della piscina comunale di Calimera di via Circonvallazione, nei pressi dello stadio, presa di mira da alcuni vandali e oggetto anche di alcuni furti di cavi elettrici. L’ultimo episodio in ordine di tempo ha costretto i responsabili della Lecceprima.it - Atti vandalici e furto di cavi elettrici nella piscina comunale di Calimera Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)- Nuova incursione nei giorni scorsi all’interno delladidi via Circonvallazione, nei pressi dello stadio, presa di mira da alcuni vandali e oggetto anche di alcuni furti di. L’ultimo episodio in ordine di tempo ha costretto i responsabili della

Atti vandalici e furto di cavi elettrici nella piscina comunale di Calimera

(lecceprima.it)

Ennesimo raid all’interno della nota struttura sportiva di via Circonvallazione che ha causato danni e disagi. Nonostante gli impegni profusi dai gestori l’impianto è stato chiuso per alcuni giorni. I ...

