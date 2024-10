Atalanta Monza 1-0 LIVE: RETE nerazzurra con Samardzic (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Gewiss Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra Atalanta Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Monza, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. Atalanta Monza LIVE: LA CRONACA DEL MATCH 70? GOAL DELL’Atalanta! Grandissimo pallone Calcionews24.com - Atalanta Monza 1-0 LIVE: RETE nerazzurra con Samardzic Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al Gewiss Stadium il match valido per la 10ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025.: LA CRONACA DEL MATCH 70? GOAL DELL’! Grandissimo pallone

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: In campo0-0 e Juve-Parma 1-2 dopo i primi 45' - Torna in vantaggio il Parma al 38’;0-0 LIVE: tentativo di Retegui; Diretta(0-0) Serie A 2024;: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta;, LIVE dalle 20.45; Segui tutto il calcio sul live di; Leggi >>>

Serie A, Atalanta-Monza 0-0: comincia la ripresa, entra Djuric

(msn.com)

49' Il brivido corso risveglia l’Atalanta che rialza subito il baricentro per cercare di schiacciare nuovamente gli avversari negli ultimi metri 47' Subito Monza! La squadra di Nesta sviluppa bene la ...

DIRETTA Serie A, Juventus-Parma 0-1 e Atalanta-Monza 0-0: gol di Delprato! – LIVE

(calciomercato.it)

Dopo le gare di martedì e di oggi pomeriggio, scendono in campo per la 10a giornata del campionato di Serie A Juventus-Parma e Atalanta-Monza ...

Diretta Live di Atalanta-Monza Serie A 2024/2025. La cronaca della partita

(sport.virgilio.it)

Serie A 2024/2025, 10a giornata. Le ultime notizie sulla partita Atalanta-Monza: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Atalanta-Monza, LIVE dalle 20.45. Le formazioni ufficiali: De Ketelaere insieme a Retegui, De Roon dal 1'. Djuric in panchina

(msn.com)

IL TABELLINO Atalanta-Monza 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, ...