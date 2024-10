Ascolti tv, successo su RaiUno per ‘Ninfa Dormiente’ (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande successo per le prime due puntate della nuova fiction Rai con Elena Sofia Ricci, “Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia“. Tra i protagonisti anche l’attore beneventano Alessandro Orrei. Nella serata d’esordio, la fiction ha catturato l’attenzione di 3.776.000 spettatori, raggiungendo su RaiUno il 22.4% di share. Risultato che ha superato il “Grande Fratello”con 2.219.000 spettatori e uno share del 18.1%. Anche nella serata di ieri, la stessa serie tv ha ottenuto ottimi Ascolti, radunando 3.229.000 spettatori davanti al televisore, con un share del 21%. In confronto, su Canale 5, il film in prima visione “Ticket to Paradise” ha totalizzato 2.257.000 spettatori con uno share del 14.2%. L'articolo Ascolti tv, successo su RaiUno per ‘Ninfa Dormiente’ proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ascolti tv, successo su RaiUno per ‘Ninfa Dormiente’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrandeper le prime due puntate della nuova fiction Rai con Elena Sofia Ricci, “Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia“. Tra i protagonisti anche l’attore beneventano Alessandro Orrei. Nella serata d’esordio, la fiction ha catturato l’attenzione di 3.776.000 spettatori, raggiungendo suil 22.4% di share. Risultato che ha superato il “Grande Fratello”con 2.219.000 spettatori e uno share del 18.1%. Anche nella serata di ieri, la stessa serie tv ha ottenuto ottimi, radunando 3.229.000 spettatori davanti al televisore, con un share del 21%. In confronto, su Canale 5, il film in prima visione “Ticket to Paradise” ha totalizzato 2.257.000 spettatori con uno share del 14.2%. L'articolotv,superproviene da Anteprima24.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ascolti tv, successo su RaiUno per ‘Ninfa Dormiente’; Ascolti tv martedì 17 settembre: chi ha vinto tra I Leoni di Sicilia e Temptation Island; Ascolti tv: Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini fanno volare l'Estate in diretta della Rai; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Doc trionfa e chiude la stagione doppiando il Grande Fratello. Bene l'; Concerto Vasco Rossi, scivolone a luci rosse della Rai: cosa è successo; Gloria, stasera in tv su Rai1 l'ultima puntata della miniserie con Sabrina Ferilli: ecco come finisce. Le anti; Leggi >>>

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: De Martino fa ballare, Amadeus non trova il ritmo giusto, Teresa Battagli piena di fan, DiMartedì piace

(msn.com)

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di marted' 29 ottobre ha offerto ai telespettatori film, show e talk. Da "Teresa ...

Ascolti tv ieri, dati auditel e share programmi tv

(superguidatv.it)

Ascolti tv di lunedì 21 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. La serie tv “Mike” contro il Reality Show “Grande Fratello“. Chi ...

Ascolti tv 24 ottobre, trionfo Don Matteo

(informazione.it)

Per la prima serata in tv, giovedì 24 ottobre, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”, con Raoul Bova e Nino Frassica. In un podere nelle campagne… Leggi ...

Boom di ascolti per “Report”: Rai3 vince la serata e supera Canale 5 e RaiUno

(informazione.it)

Boom di ascolti per “Report“. L’attesissima puntata del programma informativo di Rai3 segna ascolti record e vince la serata superando tutte le reti, anche le ammiraglie Rai1 e Canale 5. Un nuovo “cas ...