Apple presenta i nuovi Macbook Pro | caratteristiche e prezzo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha finalmente svelato la nuova generazione di computer portatili. L’azienda di Cupertino ha infattito issimiPro equipaggiati con il processore M4 per miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza energetica. Dopo gli iMac e i Mac mini dotati dei medesimi processori, si completa dunque la settimana di annunci della Mela relativa ai computer. Per quanto riguarda la data di uscita, i dispositivi saranno disponibili per l’acquisto a partire dall’8 novembre in 28 Paesi, tra cui anche l’Italia, con prezzi che partono da poco meno di 2 mila euro e possono superare anche i 4 mila.