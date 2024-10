Antonio Conte e Patrick Dorgu: un feeling destinato a concretizzarsi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Napoli, fresco vincitore della sfida di ieri contro il Milan a San Siro, sta già lavorando sotto traccia sotto la guida di Antonio Conte per monitorare attentamente il talento del Lecce, Patrick Dorgu. L’esterno sinistro, considerato uno dei prospetti più promettenti della Serie A, ha attirato l’attenzione del tecnico partenopeo, che ha manifestato il L'articolo Antonio Conte e Patrick Dorgu: un feeling destinato a concretizzarsi Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Napoli, fresco vincitore della sfida di ieri contro il Milan a San Siro, sta già lavorando sotto traccia sotto la guida diper monitorare attentamente il talento del Lecce,. L’esterno sinistro, considerato uno dei prospetti più promettenti della Serie A, ha attirato l’attenzione del tecnico partenopeo, che ha manifestato il L'articolo: un

Tutti pazzi per Dorgu: l'esterno del Lecce piace a Napoli, Juve e Atalanta

Il 20enne, in gol contro il Verona, ha corteggiatori anche all'estero: base d'asta 15 milioni

Il Mattino – Conte pazzo di Dorgu: il Lecce lo valuta 15 milioni

Dorgu piace tanto al Napoli e al suo tecnico Antonio Conte. Ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il Lecce valuterebbe l'esterno 15 milioni di euro.

Cosa si sono detti Antonio Conte e Dorgu a fine partita?

Il colloquio tra l'allenatore del Napoli e l'esterno sinistro del Lecce sabato pomeriggio al Maradona non è passato inosservato alle telecamere

Conte-Dorgu e un abbraccio che è un certificato di garanzia

Un abbraccio e qualche parola sussurrata. Possono sembrare piccoli dettagli, ma non lo sono. Quello che ha fatto Antonio Conte con Patrick Dorgu dimostra come l'allenatore del Napoli sia sempre