"Siamo consapevoli della necessità di proteggere e ripristinare la diversità biologica, infatti, stiamo attuando il Quadro Globale per la Biodiversità attraverso l'adozione di una nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità. Sosteniamo fortemente l'obiettivo '30by30': si tratta della conservazione e gestione efficace di almeno il 30% degli ecosistemi terrestri e delle acque interne e di almeno

Ambiente, Barbaro (Mase): "Governo è al lavoro per raggiungere obiettivo 30by30"

'Siamo consapevoli della necessità di proteggere e ripristinare la diversità biologica, infatti, stiamo attuando il Quadro Globale per la Biodiversità attraverso l'adozione di una nuova Strategia Nazi ...

Barbaro alla Cop16, 'America Latina area di forte interesse'

"L'America Latina e i Caraibi costituiscono una delle maggiori riserve di biodiversità, ossigeno e acqua del pianeta, ma presentano note vulnerabilità strutturali e sistemiche e per questo motivo sono ...

Il ministero dell’Ambiente ha iniziato i lavori alla Cop16 sulla biodiversità in Colombia

Da oggi anche il Governo italiano partecipa alla 16esima conferenza della parti della Convention on biological diversity (Cop16), iniziata la scorsa settimana a Cali – in Colombia – con l’obiettivo di ...

Ambiente: Mase, a Torino il 25 e il 26 ottobre “Youth4Climate & Universities for the Future”

Il 25 e il 26 ottobre si svolge al Politecnico di Torino l’evento “Youth4Climate & Universities for the Future: Sparking Solutions for Climate Action”. L’iniziativa vuole riunire giovani, accademici, ...