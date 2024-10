Lapresse.it - Alluvione in Spagna, Musumeci: “Solidarietà e vicinanza. Effetti fragilità territorio non solo in Italia”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Oltre 90 persone sono morte a causa delle alluvioni che hanno colpito la parte orientale della. L’emergenza ha segnato la regione di Valencia e sembra che la tempesta si stia spostando verso l’Andalusia. “Abbiamo espresso. Come vedete glidelladelnon si vedono soltanto in. Dobbiamo prendere atto di questa nuova realtà e adeguarci”, ha detto a LaPresse il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello, in uscita dalla Camera.