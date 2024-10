Secoloditalia.it - Alluvione a Valencia, sale il bilancio dei morti: oltre 70. Il governo: “Sconosciuto il numero dei dispersi”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) È salito ad almeno 70 ildelle vittime causate nella provincia di, in Spagna, dalla Dana, la Depresion Aislada en Niveles Altos, che si sta abbattendo sul Paese e ha provocato una violentissimasulla regione. Si tratta però di unconsiderato ancora provvisorio. Ancora più incerta la situazione dei: ilspagnolo ha precisato di non essere ancora in grado, al momento, di dare uncerto delle persone che mancano all’appello. Una circostanza che dà prova della “tremenda grandezza di questa tragedia”, ha affermato in conferenza stampa il ministro delle Politiche territoriali Angel Victor Torres, sottolineando che alcune zone sono ancora “inaccessibili”.