Alessandro Basciano con il volto gonfio a Verissimo, interviene Urtis: “Niente lifting. Le luci, i capelli, il trucco…forse un peeling” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alessandro Basciano è stato uno dei protagonisti delle ultime puntate di Verissimo. Dopo la prima intervista, ampiamente criticata dai fan che hanno notato un gonfiore sospetto sul suo volto, infatti, l’ex gieffino è stato invitato nuovamente da Silvia Toffanin per commentare la spirale d’odio che lo ha travolto. “Ho fatto un intervento per sistemare il setto nasale perché avevo la cartilagine storta. Avevo il viso molto gonfio e dei lividi evidenti”, aveva detto il dj a Verissimo. Adesso, a prendere le difese di Basciano è un’altra star dei social: Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip ha commentato l’aspetto del dj durante l’ultimo episodio della sua rubrica, Bisturi Fatale, dove ha tentato di analizzare cosa avrebbe potuto provocare un gonfiore così marcato. “Oggi voglio parlarvi di un personaggio famosissimo: Alessandro Basciano – ha esordito Urtis -. Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Basciano con il volto gonfio a Verissimo, interviene Urtis: “Niente lifting. Le luci, i capelli, il trucco…forse un peeling” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è stato uno dei protagonisti delle ultime puntate di. Dopo la prima intervista, ampiamente criticata dai fan che hanno notato unre sospetto sul suo, infatti, l’ex gieffino è stato invitato nuovamente da Silvia Toffanin per commentare la spirale d’odio che lo ha tra. “Ho fatto un intervento per sistemare il setto nasale perché avevo la cartilagine storta. Avevo il viso moltoe dei lividi evidenti”, aveva detto il dj a. Adesso, a prendere le difese diè un’altra star dei social: Giacomo. Il chirurgo dei vip ha commentato l’aspetto del dj durante l’ultimo episodio della sua rubrica, Bisturi Fatale, dove ha tentato di analizzare cosa avrebbe potuto provocare unre così marcato. “Oggi voglio parlarvi di un personaggio famosissimo:– ha esordito-.

