Acquistare o affittare casa? Il confronto nella grandi città italiane

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le rate dei mutui e gli affitti delle case nellesi stanno in molti casi avvicinando. I cambiamenti nel mercato immobiliare deicentri urbani e la riduzione dei tassi di interesse stanno creando sempre più dubbi tra gli italiani al momento di decidere seuna nuovaoppure prenderla in affitto. I fattori da valutare sono diversi, ma dal punto di vista meramente economico, in alcuneconviene comprare piuttosto che, amento in media. Un nuovo rapporto dell’ufficio studi del gruppo Tecnoha messo aproprio questi dati, con alcune premesse. Vengono presi in considerazione soltanto i mutui all’80% del valore della, di durata di 25 anni, per un’abitazione di prezzo medio. Questi vengono messi acon i canoni di locazioni medi.