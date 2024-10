Amica.it - 9 lezioni di styling dalla sfilata A/I 2024 di Max Mara. Il video

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Eleganza, glamour e sensualità: i tre ingredienti che definiscono la donna dell‘A/Idi Max. Neldi Amica.it, i look e i dettaglipiù belli visti in passerella. La formula per creare il perfetto outfit da office siren? Cappotto lungo, dolcevita aderente e sottile, shorts, collant ultra coprenti e mocassino. Per una mise sporty chci: bomber over, dolcevita e gonna in maglia, fusione ideale di dettagli sportivi e formali. Tra gli accessori must di stagione ci sono la cintura-corsetto in maglia, ideale per definire la silhouette, e i guanti extra lunghi ed eleganti. Ecco le novedi stile più belle avvistati sulla passerella di Max. Prendere nota. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA 9diA/Idi Max. IlAmica.