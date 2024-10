Wta Jiujiang 2024 | Trevisan senza problemi Bronzetti subito out

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nessun problema per Martina, che vince in due set all’esordio nel Wta 250 dibattendo per 6-1 6-2 la padrona di casa Wushuang Zheng. L’azzurra inizia il match portandosisul 3-0, ed è brava poi a resistere al tentativo di rimonta della cinese, che si vede annullare la palla del contro break nel quinto gioco. In quello successivo,ha rubato per la seconda volta il servizio a Zheng, in un game in cui sono stati giocati 21 punti, con la cinese che ha rimontato da 15-40 cedendo alla quarta palla break.ha trovato un doppio break anche nel secondo set, nel primo e nel settimo game, annullando stavolta due palle per il contro break nel quarto gioco. TABELLONE WTANiente da fare, invece, per Lucia, che deve abbandonare il Wta digià al primo turno.