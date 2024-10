Iodonna.it - "Voglio dimostrare che una donna nera con i capelli corti è legittima nella rappresentazione della Normandia quanto una bionda con gli occhi azzurri"

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il concorso Miss Grand International 2024 ha trovato nel defilé di Safiétou Kabengele il suo momento da ricordare. La 26enne franco-senegalese, già vincitrice del titolo di Miss Grand France, ha conquistato il pubblico non solo per la sua eleganza, ma per un gesto inaspettato e potente: durante la sfilata in costume, si è tolta la lunga parrucca corvina, e ha lasciato in mostra itagliati quasi a zero. Una mossa audace non ha solo rotto gli schemi, ma è diventata subito virale sui social, tanto da valere alla moil premio Grand Best Performance. «Autenticità, dinamismo, fierezza e divertimento» sono state le parole con le quali la moha spiegato il suo gesto.