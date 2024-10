Video in alta definizione solo se virali. La svolta di Instagram che fa infuriare gli utenti (Di martedì 29 ottobre 2024) Come confermato dal Ceo Adam Mosseri, l'alta definizione viene mantenuta solo per i filmati con numerose visualizzazioni Ilgiornale.it - Video in alta definizione solo se virali. La svolta di Instagram che fa infuriare gli utenti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Come confermato dal Ceo Adam Mosseri, l'viene mantenutaper i filmati con numerose visualizzazioni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inse virali. La svolta di Instagram che fa infuriare gli utenti; La corona del Sole in: ecco ilpazzesco; Come abilitare funzione segreta peradqualità su Instagram; Come inviare foto ein HD su WhatsApp: la guida rapida per mettere in salvo i ricordi delle vacanze; WhatsApp, finalmente ora immagini esi inviano in HD di default; I 10 migliori strumenti e app per l'ottimizzazione dei(ottobre 2024); Leggi >>>

Instagram, video in HD solo per i contenuti popolari

(msn.com)

Il CEO di Instagram spiega che la piattaforma riserva la risoluzione video in HD solo per i contenuti virali con molte visualizzazioni.

Instagram, video in alta qualità solo se hanno tante visualizzazioni: Mosseri conferma

(hwupgrade.it)

La piattaforma social applica diversi livelli di codifica ai video degli utenti basandosi sul numero di visualizzazioni, privilegiando i contenuti dalle performance più elevate con una resa visiva sup ...

Instagram riduce la qualità dei video meno popolari: è polemica

(msn.com)

Instagram sta adottando un approccio che lega la qualità dei video alla loro popolarità. Cresce la polemica fra gli utenti.

Digitale terrestre, ottobre 2024 si chiude con un nuovo canale in HD

(tech.everyeye.it)

Un altro canale TV passa all'alta definizione in questa ultima settimana di ottobre 2024. Ecco i dettagli da sapere.