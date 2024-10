Agi.it - Travolto da una porta di calcetto, grave bambino nel Torinese

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Undi 10 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dopo che unadiè caduta colpendolo alla testa. Il fatto è avvenuto in un centro sportivo di Giaveno, nel. Da quanto si apprende, il bimbo si sarebbe appeso allamentre era impegnato in una lezione di tennis, con la struttura che si è staccata dal pavimento travolgendolo.