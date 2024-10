Lanazione.it - Sventata la “truffa dello specchietto”: arrivano i carabinieri

(Di martedì 29 ottobre 2024) Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 29 ottobre 2024 – Grazie alla prontezza deidi Figline, una “” è statanella mattinata di martedì 22 ottobre. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato due veicoli fermi in una piazzola di sosta in località Ciliegi di Reggello, con i conducenti intenti a scambiarsi del denaro. Insospettiti dalla situazione, ihanno deciso di intervenire per accertarsi di quanto stesse accadendo. Dalle verifiche è emerso che uno dei due conducenti, alla guida di un furgone, aveva appena ricevuto 440 euro in contanti dall'altro automobilista. L’uomo era inoltre in possesso di un gessetto nero, probabilmente utilizzato poco prima per simulare un falso danno sulla fiancata del veicolo, ingannando così l'altro conducente con la classica “”.